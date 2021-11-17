В Тюмени состоится ярмарка вакансий для молодежи.

В Тюмени состоится ярмарка вакансий для молодежи. Это совместный проект местного департамента труда и занятости и социального проекта «Наставничество».

На ярмарке свои вакансии представят работодатели строительной сферы, общественного питания, гостиничной индустрии и мебельного производства.

– Вы сможете познакомиться с работодателями, узнать об условиях трудоустройства, заработной плате, социальном пакете, а также задать свои вопросы. Приглашаем подростков в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в трудоустройстве, и молодежь от 18 до 35 лет, – сообщают организаторы.

Ярмарка состоится 25 ноября в 18.30 в тюменском технопарке (коворкинг «Точка кипения», 2-й этаж). Регистрация обязательна по этой ссылке.