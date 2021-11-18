Тюменка регистрировала мигрантов в квартире на Олимпийской ради наживы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени участковый выявил факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет. Неправомерными действиями занималась ранее не судимая 54-летняя горожанка.

С мая по октябрь 2021 года местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире по улице Олимпийской двенадцать иностранных граждан, заведомо зная, что проживать там они не будут.

– В качестве благодарности за регистрацию уроженцев одной из стран ближнего зарубежья женщина получила денежное вознаграждение в размере 1000 рублей с человека, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время в отношении подозреваемой отделом дознания отдела полиции № 1 возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.