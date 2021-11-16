В Тюмени появится новая улица с эксклюзивным авторским кварталом

Так будет выглядеть второй дом в Авторском квартале «Машаров»

Имя знаменитого тюменского промышленника Николая Машарова присвоено новой улице в самом центре города. Улица Н. Машарова соединит ул. Республики и ул. Советскую и станет новой точкой притяжения в Тюмени. В непосредственной близости появятся сквер, пешеходный бульвар до драмтеатра, а также будет возведен современный жилой комплекс - Авторский квартал «Машаров».

Новый адрес уже присвоен возводящимся домам квартала. Так, первому дому Авторского квартала «Машаров» присвоен адрес ул. Н. Машарова, 2, второму - ул. Н. Машарова, 4.

Динамика строительства Авторского квартала «Машаров» - вид со стороны ул. Республики на ул. М. Горького и Драмтеатр

Напомним, проект «Машаров» стартовал в апреле. Начались работы по строительству второго дома, 15 ноября забита первая свая.

Ирина Сергеевна Кирилова, директор департамента по развитию «Сибинтел-холдинг»

- Современная Тюмень - это город высокого качества жизни, в котором девелоперы стремятся соответствовать новым требованиям к строительству жилых комплексов. Мы обращаем внимание не только на эргономику самой квартиры, благоустройство придомовой территории и на высокое качество строительных материалов, но и предлагаем будущим жителям продуманную инфраструктуру, - рассказывает Ирина Кирилова, директор департамента по развитию «Сибинтел-холдинг».

В Авторском квартале «Машаров», помимо восьми многоэтажных жилых домов, предусмотрено многоуровневое благоустройство, собственный пешеходный бульвар, торговая галерея, кафе и рестораны. На первых этажах будут расположены салоны красоты, аптеки, детские садики, образовательные, развлекательные, спортивно-оздоровительные студии, коворкинги, словом, все, что необходимо современному горожанину для удобной жизни.

Динамика строительства Авторского квартала «Машаров» - вид на ул. Профсоюзная и Северная со стороны ул. Республики

Каждое здание в проекте Авторский квартал «Машаров» уникально, при этом фасадные решения объединены общей концепцией. Архитектурный облик второго дома будет существенно отличаться от первого, «Дом с характером» - так называет новый объект сам девелопер: строгие линии фасада, натуральные цвета, окна в пол - таким будет второй дом в центральном квартале города.

Сейчас уже можно говорить о том, что проект стал одним из самых востребованных в Тюмени. На сегодняшний день в первом доме продано около 70% квартир, они пользуются спросом, как у самих тюменцев, так и у жителей ХМАО и ЯНАО. Сдача первой очереди запланирована на первый квартал 2023 года. В ближайшее время застройщик открывает продажи второго дома. Разработкой проекта занималось итальянское архитектурное бюро R+S Workshop.

Девелоперская компания «Сибинтел-холдинг» создает уникальные объекты для Тюменской области с 2000 года. В портфеле компании - знаковые для Тюмени проекты: бизнес-центр «Петр Столыпин», термальный курорт «Лето-Лето», торгово-развлекательные центры «Галерея Вояж», «Гудвин», «Премьер», а также жилые комплексы «Даудель», «Тройка», Vivaldi.

Офис продаж Авторского квартала «Машаров»

г. Тюмень, ул. Герцена, 96

+7 (3452) 790-115

www.masharov-kvartal.ru

Застройщик АО «Специализированный застройщик «Авторский квартал Машаров», проектная декларация на сайте наш.дом.рф