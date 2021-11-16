Владимир Якушев проконтролировал, как проходит получение QR-кодов в бумажном виде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев проконтролировал, насколько качественно в регионах организовано получение QR-кодов в бумажном виде.

– Гаджеты есть не у всех, поэтому у людей в возрасте, кто не зарегистрирован на портале госуслуг, должна быть возможность получить QR-код на бумаге, – сообщил полпред.

Сегодня возможность распечатать QR-код на бумаге есть в МФЦ во всех субъектах УрФО. Кроме того, в Тюменской и Курганской областях, а также Югре ведется подготовка к печати документов на бумажном носителе в учреждениях здравоохранения. А Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская, Свердловская и Челябинская области также подключают к распечатке QR-кодов социальные службы.

Напоминаем, что новая форма сертификатов о вакцинации утверждена Минздравом России. В обновленных документах указаны QR-коды, персональные данные и информация о прививке (перенесенной болезни или противопоказаниях).