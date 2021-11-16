Тюменцу, прятавшему наркотики в подлокотнике автомобильного кресла, светит большой срок Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени задержали 27-летнего мужчину, у которого нашли наркотики. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, горожанина арестовали минувшей ночью, когда он остановился по требованию сотрудников ГИБДД для проверки документов.

Во время беседы с полицейскими мужчина заметно нервничал, что послужило причиной для проведения досмотра. В итоге в подлокотнике между передними сиденьями и в подушке на заднем сиденье автомобиля удалось обнаружить свертки с неизвестными веществами.

– Согласно проведенной экспертизе, внутри находились наркотики – гашиш (общей массой около 26,95 грамма) и спайс (массой более 72 граммов), – добавили в ведомстве.

Сейчас мужчин обвиняется по ст. 3, ч. 30 и ст. 228.1 ч. 4 УК РФ «Попытка незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.