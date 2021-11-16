Тюменка, чья хаски покусала детей, выплатит пострадавшим 50 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд удовлетворил иски прокурора и вынес решения о взыскании с жительницы поселка Голышманово крупной суммы денег в счет возмещения морального вреда. Ее собака покусала детей.

Инцидент произошел 23 июля 2021 года в вышеназванном поселке. На игравших на улице мальчиков в возрасте 7 и 11 лет напала собака породы хаски и покусала.

– В сентябре матери пострадавших обратились в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем в суд были направлены соответствующие иски, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд, рассмотрев дела, вынес решения о взыскании с владелицы собаки в пользу ребят в общей сложности 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.