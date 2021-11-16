Пьяные курганцы с двухлетним ребенком ночью случайно приехали в Тюменскую область

Пьяные югорчане с двухлетним ребенком ночью случайно приехали в Тюменскую область. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Исетское ночью сотрудники ГИБДД остановили «Ладу» 12-й модели. В машине ехали пьяные жители Курганской области. Оказалось, что они ехали из села Белозерское в поселок Каргаполье, однако пропустили нужный поворот и заехали в Тюменскую область.

– За рулем находилась 31-летняя водитель, которую ранее уже лишали прав за нетрезвое вождение. Теперь ее ждет уголовная ответственность. Также составлены материалы за управление транспортом без водительского удостоверения и нарушение правил перевозки детей. На заднем сиденье авто она перевозила подругу, державшую на руках двухлетнего ребенка, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Женщина пояснила, что они ездили в гости, где пили пиво, а потом поехали домой. Автомобиль помещен на спецстоянку. Водителя и пассажиров доставили в отдел полиции.