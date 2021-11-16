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Общество16 ноября 2021 10:25

На трассах Тюменской области на треть снизилось количество ДТП с пешеходами

Обстановке благоприятствуют надземные переходы
Сергей Швецов
На трассах Тюменской области на треть снизилось количество ДТП с пешеходами.

На трассах Тюменской области на треть снизилось количество ДТП с пешеходами.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральных автодорогах Тюменской области на треть снизилось количество ДТП с пешеходами – с начала года их произошло 18 (погибли 11 человек, 7 ранены). Обстановке благоприятствуют надземные переходы – помимо двух уже введенных в эксплуатацию, на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск скоро появятся еще два.

– Раи безопасности людей строим четырехполосные дороги с разделением транспортных потоков и исключением встречного разъезда транспорта. Устанавливаем современные надземные пешеходные переходы с лифтами, голосовой связью и освещением, – отметил Виталий Никифоров, директор филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Тюмени.

В этом году федеральная автодорога Тюмень – Ханты-Мансийск стала четырехполосной и с разделительным ограждением до 147-го километра. Строительство продолжится до Тобольска.