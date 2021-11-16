Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 ноября 2021 10:15

В Тюменской области более половины проверенных объектов нарушили антиковидные правила

Об этом сообщила главный санитарный врач региона
Сергей Швецов
В Тюменской области более половины проверенных объектов нарушили антиковидные правила.

В Тюменской области более половины проверенных объектов нарушили антиковидные правила.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора проверили предприятия на соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности, которые были ранее введены для предупреждения распространения коронавируса. В итоге выяснилось, что более половины проверенных объектов их нарушили.

– Проверено с начала ноября 483 объекта, нарушения выявлены в 252. По всем фактам возбуждены административные дела, составлены протоколы. Проверки продолжатся, – сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

Также она рассказала, что идут проверки соблюдения режима изоляции на дому тех, кто имел контакт с больным коронавирусом. За последние две недели органами полиции проверено более 4 тыс. человек, управлением Роспотребнадзора – 700.