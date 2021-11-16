В Тюменской области более половины проверенных объектов нарушили антиковидные правила. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области специалисты местного управления Роспотребнадзора проверили предприятия на соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности, которые были ранее введены для предупреждения распространения коронавируса. В итоге выяснилось, что более половины проверенных объектов их нарушили.

– Проверено с начала ноября 483 объекта, нарушения выявлены в 252. По всем фактам возбуждены административные дела, составлены протоколы. Проверки продолжатся, – сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

Также она рассказала, что идут проверки соблюдения режима изоляции на дому тех, кто имел контакт с больным коронавирусом. За последние две недели органами полиции проверено более 4 тыс. человек, управлением Роспотребнадзора – 700.