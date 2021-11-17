На перекрестке Уездной – Обдорской в Тюмени изменилась схема дорожного движения. Фото: Тюмень - наш дом

На пересечении улиц Уездной и Обдорской в Тюмени изменилась схема дорожного движения. Это произошло в связи с открытием движения по улице Уездной на участке от Обдорской до Московского тракта.

– Главной дорогой считается поворот с улицы Уездной на Обдорскую (в соответствии с прилагаемой схемой). Будьте внимательны, обращайте внимание на знаки! – информирует управа Калининского административного округа.