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Общество17 ноября 2021 3:57

На перекрестке Уездной – Обдорской в Тюмени изменилась схема дорожного движения

Об этом сообщает управа Калининского административного округа
Сергей Швецов
На перекрестке Уездной – Обдорской в Тюмени изменилась схема дорожного движения.

На перекрестке Уездной – Обдорской в Тюмени изменилась схема дорожного движения.

Фото: Тюмень - наш дом

На пересечении улиц Уездной и Обдорской в Тюмени изменилась схема дорожного движения. Это произошло в связи с открытием движения по улице Уездной на участке от Обдорской до Московского тракта.

– Главной дорогой считается поворот с улицы Уездной на Обдорскую (в соответствии с прилагаемой схемой). Будьте внимательны, обращайте внимание на знаки! – информирует управа Калининского административного округа.