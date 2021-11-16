Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 ноября 2021 года: умерли 14 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 16 ноября увеличилось на 14 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 16 ноября увеличилось на 14 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 600 человек.

По информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки зарегистрировано 244 случая заболевания (всего с начала пандемии – 76 307); 137 человек выздоровели (за весь период – 60 125); 24 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 42 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 38 993 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 809 215 человек, полный курс прошли 688 297.

За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 161 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 145 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 257 837 летальных исходов, выздоровели 7 846 448 человек.