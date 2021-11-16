Заслуженный строитель России стал Почетным консулом Армении в Тюмени. Фото - представительство МИД России в Екатеринбурге в ВК.

Абрама Овеяна назначили Почётным консулом Армении в Тюмени. Об этом сообщает представительство Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге.

– Господин Овеян носит почетное звание Заслуженного строителя Российской Федерации, – отметили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Директора департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Мугаммира Галиуллина освободили от занимаемой должности по собственному желанию со вчерашнего дня, 15 ноября.