Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2021 года

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

По итогам 9 месяцев 2021 года чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» составила 13,9 млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя 5,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Активы банка выросли с начала года с 508,3 млрд рублей до 553,1 млрд рублей, обязательства – с 438,1 млрд рублей до 469,3 млрд рублей, собственные средства – с 70,2 млрд рублей до 83,8 млрд рублей.

Капитал банка увеличился с 58,9 млрд рублей до 69,8 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 превысил 12%, все остальные нормативы также выполняются с существенными запасами.

Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом. В октябре международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Уралсиба до «В1» со «Стабильным прогнозом».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15).