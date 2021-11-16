Тюменцы вошли в топ регионов страны по онлайн-шопингу. Фото - "МегаФон".

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория сайта в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг среди популярных категорий, которыми интересовались 57% россиян. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей, книгам – 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Тюменцы наряду с жителями Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Екатеринбурга вошли в топ-10 регионов страны по онлайн-шопингу в дни главных распродаж. Главными любителям шопинга в Тюменской области оказались преимущественно женщины, а вот у соседей с Южного Урала – мужчины.