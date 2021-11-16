В рыбном хозяйстве в Тюменской области выявили многочисленные нарушения

На рыбном хозяйстве в Тюменской области выявили многочисленные нарушения. Фото - ursn72.ru.

В Тюменском районе в рыбном хозяйстве ООО «Пышма-96» выявили многочисленные нарушения. Об этом сообщает местное управление Россельхознадзора.

– Специалисты предприятия на производственном участке работают без спецодежды, отсутствуют закрываемые промаркированные емкости для перемещения биологических отходов. Кроме того, не проводится дезинфекция инвентаря, который используют при перемещении биологических отходов, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, предприятие нарушает обязательные требования «Ветеринарных правил содержания рыб». В отношении юридического лица возбуждено административное дело.