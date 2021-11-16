В тюменском селе 24-летний парень насмерть забил мужчину. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Черепаново Нижнетавдинского района. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека – он насмерть забил собутыльника.

Трагедия произошла 11 ноября во дворе дома на улице Рабочей в вышеупомянутом селе. Во время распития алкоголя обвиняемый поссорился с 45-летним потерпевшим. Злоумышленник стал бить оппонента по голове и телу. Через непродолжительное время тот скончался на месте от полученных травм

– В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Сотрудники ведомства осмотрели мест происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, – рассказали в региональном Следственном комитете.

Следствие выступило перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.