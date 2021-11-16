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Общество16 ноября 2021 7:15

В Тюмени закупят 77 больших автобусов в 2022 году

Маршрутная сеть города постоянно разрастается
Сергей Швецов
В Тюмени закупят 77 больших автобусов в 2022 году.

В Тюмени закупят 77 больших автобусов в 2022 году.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени закупят 77 автобусов большого и особо большого класса вместимости в 2022 году. Маршрутная сеть города постоянно разрастается – в следующем году планируется перевезти 157 миллионов пассажиров.

– Особое внимание уделено доступности транспорта для всех пассажиров, в том числе маломобильных групп населения и мам с детскими колясками. На каждом маршруте, независимо от класса автобусов, закреплено не менее одного транспортного средства, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, – рассказал директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

По его словам, продолжится работа по внедрению бренда «Тюменский транспорт». К единой цветовой гамме приведут не менее 75% автобусов. В дополнение к имеющимся звуковым информаторам перевозчики должны установить видеомониторы, где будет дублироваться информация об остановочных пунктах.