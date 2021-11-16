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Общество16 ноября 2021 6:53

На семи улицах Тюмени проведут обрезку деревьев

Об этом сообщает МКУ «ЛесПаркХоз»
Сергей Швецов
На семи улицах Тюмени проведут обрезку деревьев.

На семи улицах Тюмени проведут обрезку деревьев.

Фото: Вадим Бегун

На семи улицах Тюмени проведут обрезку деревьев. Об этом сообщает МКУ «ЛесПаркХоз».

Так, до конца года оформление зеленого пояса проведут вдоль дорог по улицам Минской, Пристанской, Пароходской, Госпаровской, Советской, а также на нечётной стороне улиц Холодильной и Щорса. Все работы проводятся с соблюдением необходимой технологии.

– Какими бы большими и мощными они ни казались, деревья нуждаются в регулярном и правильном содержании. В него входит и обрезка кроны. Она проводится для возрастных деревьев, у которых отсутствуют признаки аварийности, – отметили в компании.

По словам специалистов, обрезка деревьев помогает поддерживать форму кроны, регулировать рост растений, оздоравливать их растений, а также улучшать декоративные свойства зеленых насаждений.