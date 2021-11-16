«РН-Пурнефтегаз» переходит на энергосберегающие технологии освещения. Фото: Предоставлено "КП"

«РН-Пурнефтегаз» переходит на светодиодные технологии: уже заменили лампы в 62% светильников наружного освещения в производственных помещениях на месторождениях и офисах предприятия. На сегодняшний день на предприятии установлено более 11 000 светодиодных ламп, что позволит за 10 лет сэкономить более 3,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии, а также дополнительно ежегодно около 2 миллионов рублей за счет снижения операционных затрат по обслуживанию светильников и утилизации ртутьсодержащих ламп. Учитывая, что в офисах и на производственных объектах «РН-Пурнефтегаза» уже заменено около 25 тысяч светильников на энергосберегающие, экономический эффект вполне осязаем.

Установка светодиодных светильников в значительной мере улучшает качество освещения на предприятии. Благодаря отсутствию регулярного мерцания, а также вредных для глаз излучений (ультрафиолетового и инфракрасного), современные светодиоды не наносят вреда зрению человека. Кроме того, излучение тепла в светодиодных светильниках самое минимальное, в связи с этим они практически не нагревают окружающие элементы и не сушат воздух в помещениях. Низкий уровень напряжения, который необходим для питания светодиодного светильника, обеспечивает повышенную пожарную безопасность.

Все предприятия НК «Роснефть» повышают уровень энергоэффективности и переходят на экологичные светодиодные источники света. Доля светодиодного освещения на объектах компании составляет в среднем 70%, на отдельных предприятиях этот показатель превысил 90%. Переход на энергосберегающие технологии позволяет сократить потребление электричества, затраты на обслуживание светильников и количество отработанных ртутьсодержащих ламп, требующих специализированной утилизации.