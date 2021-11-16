В тюменском монастыре больше 20 монахинь и послушниц подцепили коронавирус

В Тюменской области больше 20 монахинь и послушниц подцепили коронавирус. Фото - google.com.

В Тюменской области на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся четыре очага коронавирусной инфекции. К действующему на прошлой неделе очагу в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» добавились еще три новых очага ковида.

Так, сразу 29 человек заболели в винзилинском психоневрологическом интернате (контактных – 75), еще 19 – в «Медицинском городе» (контактных – 55 человек).

Зараженные COVID-19 оказались и среди сотрудников епархиального Иоанно-Введенского женского монастыря, который находится в поселке Прииртышский Тобольского района. Там заболел 21 человек, контактных – 19. Очаг в АНО ЦСР «Тюменский» (центр реабилитации для наркозависимых) закрыт.