«Батарейки, сдавайтесь!». Фото предоставлено пресс-службой компании.

За год сотрудники АО «Тюменнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») собрали для утилизации 38 килограммов батареек – это в два раза больше, чем в прошлом году!

Очередная акция по сбору батареек «Батарейки, сдавайтесь!» была приурочена к Международному дню переработки вторсырья, который отмечается 15 ноября и призывает людей обратить внимание на проблемы ограниченности ресурсов, загрязнения окружающей среды и управления отходами. Специальные контейнеры для сбора батареек установлены на первом этаже тюменского офиса. Каждый второй сотрудник нефтегазодобывающего предприятия стал участником акции.

После того как батарейки израсходуют свой заряд, их необходимо правильно утилизировать, ведь 1 батарейка, попавшая в бытовой мусор, способна загрязнить около 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды! Это происходит потому, что большинство батареек содержат тяжёлые металлы, которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека.

«Тюменнефтегаз» регулярно участвует в природоохранных акциях и поддерживает экологические инициативы. Как только мы установили контейнеры, сотрудники начали их активно наполнять, затем мы сдаем батарейки в рамках городских акций по утилизации сырья, – рассказала Мария Кармацких, начальник отдела охраны окружающей среды АО «Тюменнефтегаз».