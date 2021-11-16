Погода на 17 ноября 2021 года в Тюмени: почти весь день будет идти снег

В Тюмени почти весь день будет идти снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 ноября, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Почти весь день будет идти снег, но ближе к вечеру он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью минус 8, днем ожидается минус 5 – 7. Вечером столбики термометров покажут 11 – 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, с переходом на северо-западный, со скоростью 3 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Иоанникия Великого. В этот день опасаясь нечистой силы, люди старались никуда из дому не выходить. Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.