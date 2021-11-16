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Общество16 ноября 2021 5:39

На тюменской птицефабрике закончили сжигать биоотходы

Осталось сжечь только яичный порошок
Сергей Швецов
На тюменской птицефабрике закончили сжигать биоотходы.

На тюменской птицефабрике закончили сжигать биоотходы.

Фото: Ольга Крыльцова

На тюменской птицефабрике «Боровская» закончили сжигать биоотходы. Осталось утилизировать только яичный порошок – это сделают за один день, 18 ноября.

После этого территорию, где сжигали зараженных гриппом кур, приберут и благоустроят, участок дезинфицируют. Работы полностью завершатся до 1 декабря.

– Восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие высокопатогенного гриппа птиц на территории предприятия. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца для выращивания товарного молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращиванию кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада, – сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Напомним, из-за чрезвычайной ситуации на птицефабрике «Боровская», связанной с высокопатогенным гриппом птиц, в сжатые сроки было уничтожено более 6 тыс. тонн биологического материала.