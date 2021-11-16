В Тюмени проходит круглый стол «Как кадровый центр «Работа России» помогает предпринимателям.

В Тюмени проходит круглый стол «Как кадровый центр «Работа России» помогает предпринимателям. Эксперты рассказывают о методах подбора персонала, делятся лайфхаками и объясняют, как использовать региональные средства финансирования для поддержки предпринимательского сообщества.

В экспертной встрече принимают участие:

– Оксана Астафьева – директор кадрового центра «Работа России»;

– Наталья Микушина – представитель бьюти-индустрии, руководитель салона красоты;

– Денис Иванов – заместитель исполнительного директора тюменского регионального отделения «Опора России»;

– Мария Лисовиченко – первый заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Участники экспертной встречи рассказывают предпринимательскому сообществу региона о том, на какую поддержку кадрового центра «Работа России» в части подбора персонала и получения финансовой помощи при открытии собственного дела могут рассчитывать представители бизнеса.

Особое внимание уделено господдержке работодателей в 2021 году. Эксперты подробно ответят на вопросы о предоставлении субсидий при трудоустройстве безработных граждан, а также проинформируют о мероприятиях, реализуемых кадровым центр «Работа России» и Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» по содействию самозанятости граждан в регионе.