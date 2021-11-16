Тюменец чуть не задушил любимую, пригрозившую разводом во время ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Уватского района поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что ей угрожает убийством супруг. Прибывший на место происшествия участковый задержал ранее не судимого 37-летнего подозреваемого.

Сотруднику полиции женщина пояснила, что, находясь в своей квартире, она совместно с супругом распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора, во время которой потерпевшая пригрозила развестись с подозреваемым.

– В ответ мужчина схватил женщину за шею, начал душить и высказывал в адрес потерпевшей слова угрозы убийством. Она вырвалась и обратилась в полицию, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время фигурант отпущен под обязательство о явке и надлежащем поведении.