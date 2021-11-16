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Происшествия16 ноября 2021 4:37

Тюменец чуть не задушил любимую, пригрозившую разводом во время ссоры

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменец чуть не задушил любимую, пригрозившую разводом во время ссоры.

Тюменец чуть не задушил любимую, пригрозившую разводом во время ссоры.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Уватского района поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что ей угрожает убийством супруг. Прибывший на место происшествия участковый задержал ранее не судимого 37-летнего подозреваемого.

Сотруднику полиции женщина пояснила, что, находясь в своей квартире, она совместно с супругом распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора, во время которой потерпевшая пригрозила развестись с подозреваемым.

– В ответ мужчина схватил женщину за шею, начал душить и высказывал в адрес потерпевшей слова угрозы убийством. Она вырвалась и обратилась в полицию, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время фигурант отпущен под обязательство о явке и надлежащем поведении.