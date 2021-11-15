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Общество15 ноября 2021 12:34

В Тюмени сотрудники ГИБДД поговорили с 24-летним автомобилистом, который 51 раз за год превысил скорость

Всего же у него 65 нарушений ПДД
Сергей Швецов
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В Тюмени сотрудники ГИБДД поговорили с 24-летним автомобилистом, который 51 раз за год превысил скорость.

В Тюмени сотрудники ГИБДД поговорили с 24-летним автомобилистом, который 51 раз за год превысил скорость.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с молодыми людьми, которые зачастили нарушать ПДД. Они выкладывали в интернет свои «злодеяния», в том числе ДТП, когда въехали в заднюю часть «Тойоты Раф4».

– На счету 24-летнего водителя «Ауди» в этом году 65 нарушений ПДД, в том числе 51 факт превышения скорости на дорогах. 25-летний владелец немецкой иномарки лишен права управления транспортом в начале 2020 года на 22 месяца за отказ от прохождения освидетельствования на употребление алкоголя и наркотиков, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Оба тюменца говорят, что у них за плечами большой опыт управления транспортом, в том числе, спортивный. Реальных подтверждений тому не нашлось, ни в федерации автоспорта региона, ни в дрифт-сообществе не знают таких «автоспортсменов». Их привлекли к административной ответственности.