Тюменскому бизнесу расскажут, как воспользоваться поддержкой кадрового центра «Работа России». Фото - "Кадровый центр "Работа России" ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" в ВК.

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проведет совместный круглый стол на тему «Как кадровый центр «Работа России» помогает предпринимателям: методы подбора персонала, лайфхаки от опытных бизнесменов, использование региональных средств финансирования для поддержки предпринимательского сообщества». Он пройдет 16 ноября в формате онлайн.

В экспертной встрече примут участие:

- Оксана Астафьева, директор кадрового центра «Работа России»;

- Владимир Соколов,самозанятный, владелец мастерской «Сатурн»;

- Наталья Микушина, представитель бьюти-индустрии, руководитель салона красоты;

- Денис Иванов, заместитель исполнительного директора тюменского регионального отделения «Опоры России»;

- Мария Лисовиченко, первый заместитель генерального директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Участники экспертной встречи расскажут предпринимательскому сообществу региона о том, на какую поддержку кадрового центра «Работа России» в части подбора персонала и получения финансовой помощи при открытии собственного дела могут рассчитывать представители бизнеса.

Особое внимание в рамках встречи будет уделено господдержке работодателей в 2021 году. Эксперты подробно ответят на вопросы о предоставлении субсидий при трудоустройстве безработных граждан, а также проинформируют о мероприятиях, реализуемых кадровым центром «Работа России» и фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» по содействию самозанятости граждан в регионе.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальной странице издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 11.00.