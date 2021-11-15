В ДТП под Тюменью пострадали женщина и две девочки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На восьмом километре Старотобольского тракта под Тюменью столкнулись «Киа» и «БМВ», от удара автомобили разбросало по кюветам. По предварительным данным, корейская иномарка выехала на встречную полосу.

– В аварии пострадали 43-летняя водитель «Киа» и две ее дочери, 10 и 11 лет. У пострадавших ушибы и ссадины, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть особенно осторожными за рулем при перевозке детей в автомобиле. Всего за минувшие выходные в Тюменской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека, еще 16 ранены.