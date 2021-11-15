В Тюменской области в пожарах погибли двое мужчин. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области в пожарах погибли двое мужчин. В регионе проводится профилактическая работа по инструктажу жителей деревень и сёл о требованиях и мерах пожарной безопасности

Одна из трагедий случилась 13 ноября в первом часу ночи в селе Бердюжье. На полу веранды жилого дома на улице Мира пожарные нашли тело мужчины 1959 года рождения.

– Сотрудники остановили распространение пожара, не дав ему перекинуться на дом. Погибший пенсионер проживал в доме один, был безработным, злоупотреблял спиртными напитками и курил табачные изделия. Среди основных версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

В субботу днем в деревне Мелкозерово Голышмановского городского округа произошел пожар в частном жилом доме на улице Набережной. В одной из комнат горел диван и вещи. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, который успел повредить четыре квадратных метра помещения. На полу они обнаружили тело 64-летнего мужчины. В доме есть две отопительные печи, а под столом располагался электрический масляный радиатор.