В Тюмени выбирают застройщика для КРТ в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное.

В Тюмени выбирают застройщика для комплексного развития территории в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 7 декабря.

– Гражданам, живущим в этих домах по договорам социального найма, предоставят равноценные готовые для проживания жилые помещения. Собственникам квартир – возмещение, размер которого эквивалентен рыночной стоимости. Ее определят по результатам оценки, – сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства.

Открытый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии этих несмежных территорий состоится 13 декабря 2021 года. По итогам с победителем торгов будет заключён договор о КРТ вышеназванных несмежных территорий жилой застройки со сроком реализации 5 лет.