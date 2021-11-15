В Тюмени скорая приехала к 10-месячной девочке, проглотившей этикетку. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени скорая приехала к 10-месячной девочке, проглотившей этикетку. Медиков вызвали родители, которые сначала не обратили внимания на это недоразумение, но потом состояние ребенка стало вызывать у них опасение: малышка стала отказываться от еды, а потом ее и вовсе стало рвать.

– Один кусочек этикетки утром сам вышел из организма, никаких неприятных ощущений и жалоб у дочери тогда не было. При ухудшении состояния мы не стали заниматься самолечением: не промывали желудок, не давали лекарств, сразу позвонили по номеру 103, – рассказала мать ребенка врачам.

Крошечную пациентку медики отвезли в ОКБ № 2.

Специалисты отмечают, что при длительном нахождении инородного тела в желудочно-кишечном тракте появляется риск возникновения пролежня, кишечной непроходимости или перфорации с развитием перитонита. Кроме того, мелкие детали или обломки от игрушек при попадании внутрь могут полностью или частично перекрыть дыхательные пути, а это крайне опасно для жизни.