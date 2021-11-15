В Тюмени 46-летняя женщина умерла во время процедуры дома у косметолога. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии. Из-за действий 52-летней женщины умерла ее пациентка.

Трагедия случилась 29 сентября 2021 года около 16.00. В этот день подозреваемая у себя дома оказывала косметологические услуги 46-летней горожанке.

– При этом у нее нет необходимого медицинского образования, а также лицензии на осуществление соответствующих услуг, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.