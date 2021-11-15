Тюменцам объяснят, в каких случаях нельзя входить в детскую комнату без стука. Фото: Вадим Бегун

Чем старше становятся дети, тем важнее наладить с ними контакт и учитывать их мнение и чувства по самым разным вопросам. Как это сделать? Прежде всего понять, в каких ситуациях вы чаще всего нарушаете границы ребенка.

Границы могут быть совершенно разными: начиная от границ тела (когда любимая бабушка очень хочет расцеловать внука, а ему этого совершенно не хочется), заканчивая границами личных планов (отрываем ребенка от его занятий и предлагаем сделать то, что нам самим кажется в настоящий момент крайне важным) и, безусловно, границами личного пространства (проверяем телефон ребенка, наводим порядок в его комнате, читаем личные дневники и изучаем аккаунты в соцсетях).

«С моим 10-летним сыном у нас доверительные отношения. Любим поболтать о том о сем, обсудить то, что было в течение дня. Однако на двери в его комнату есть саморучно изготовленная надпись «Не входить!», и если дверь закрыта, то вход возможен исключительно после стука. Мы стараемся уважать личное пространство ребенка, хотя временами это сложно и очень хочется сделать некоторые вещи по-своему», – делится руководитель проекта «Факультет осознанного родительства» педагог-психолог Наталия Ситова.

Как понять, где заканчивается «общее» и начинается «личное»?

Как научить ребенка (а заодно научиться самим) выстраивать эти самые личные границы?

С какого возраста нужно начинать определять личные границы?

Обо всем этом поговорим 17 ноября с 13.30 в прямом эфире в нашем аккаунте в «Инстаграме» @detkityumen.ru с психологом-косультантом «Службы психологической помощи» Юлией Лукашенок. Тема прямого эфира – «Без стука не входить: личные границы в семье».

Вы можете задавать вопросы психологу заранее в ТЕМЕ на ФОРУМЕ. Также можно задать свои вопросы в прямом эфире во время семинара.

Присоединяйтесь к нам, у нас интересно!

Проект «Факультет осознанного родительства» начал свою работу несколько недель назад, и темы, которые были озвучены на прошлой неделе, – «Бабушка – друг или враг?» и «Эта странная штука МОТИВАЦИЯ». Ознакомиться с материалами по этим темам, вы сможете в нашей Библиотеке.