В Тюменской области у живущей в антисанитарных условиях семьи могут отобрать 9 детей. Фото: Ольга Крыльцова

В Исетском районном суде будет рассматриваться гражданское дело по лишению родительских прав семейной пары. У них могут отобрать 9 детей. Во всяком случае, на этом настаивает межрайонное управление соцзащиты населения.

– В обосновании иска указано, что родители долго и без уважительных причин уклоняются от выполнения своих обязанностей: в доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети оставлены без надзора, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Также стало известно, что младшенький ребенок, которому нет еще и годика, до сих пор находится в больнице из-за ряда заболеваний, ему необходим особенный уход и условия.

Кстати, родителей – 33-летнюю Викторию З. и 40-летнего Сергея З. – не один раз штрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей.