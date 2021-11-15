В Заводоуковске знакомый сломал молодому человеку челюсть во время ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию обратился медик, который сообщил, что к ним поступил 24-летний гражданин со сломанной челюстью. Участковый выяснил, что травму пострадавшему нанес знакомый во время ссоры.

Стражи порядка установили местонахождение подозреваемого – жителя села Боровинка 1993 года рождения и задержали его. Мужчина признался в содеянном.

– Он рассказал, что у него с потерпевшим произошел конфликт, и он в ходе словесной перепалки несколько раз ударил знакомого по лицу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.