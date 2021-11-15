В Тюмени маршруту №39 добавят остановку «мкр. Ямальский 2». Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени обновят схему маршрута регулярных перевозок №39 «СК Здоровье – ул. Созидателей». Нововведение вступит в силу с 20 ноября.

Так, из схемы исключаются остановочные пункты «ул. Панфиловцев» и «ул. Закалужская» в обратном направлении, включается остановка «мкр. Ямальский 2» в обратном направлении.

Движение транспортных средств на участке от ул. Губернская до а/д по ул. Московский тракт будет организовано по ул. Уездная, передает «МегаТюмень».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.