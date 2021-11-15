Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом.
Эксперты агентства отметили улучшившиеся показатели прибыльности, высокие показатели ликвидности, хорошие показатели достаточности капитала, соответствующие разумному уровню «аппетита к риску» Банка.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)