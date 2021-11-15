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Общество15 ноября 2021 6:55

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом

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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты агентства отметили улучшившиеся показатели прибыльности, высокие показатели ликвидности, хорошие показатели достаточности капитала, соответствующие разумному уровню «аппетита к риску» Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)