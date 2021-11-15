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Общество15 ноября 2021 20:37

Погода на 16 ноября 2021 года в Тюмени: без осадков

Переменная облачность
Сергей Швецов
В Тюмени без осадков.

В Тюмени без осадков.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 ноября, несмотря на ясное утро, днем и вечером в Тюмени погода будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 10, днем ожидается минус 7 – 8. Вечером столбики термометров покажут 8 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, с переходом на юго-западный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.