Погода на 16 ноября 2021 года в Тюмени: без осадков

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 ноября, несмотря на ясное утро, днем и вечером в Тюмени погода будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 10, днем ожидается минус 7 – 8. Вечером столбики термометров покажут 8 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, с переходом на юго-западный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.