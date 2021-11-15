В Тюмени до 2026 года снесут 111 аварийных домов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени до 2026 года снесут 111 аварийных домов. Работы производятся в рамках муниципальной программы «Реализация жилищной политики на 2021 – 2026 годы».

– Снос аварийного жилищного фонда осуществляется после обеспечения жилищных прав граждан в рамках реализации региональных программ по переселению. Процедура сноса начинается с формирования проектной документации по организации работ по сносу. Затем на её основе определяется необходимый объём финансирования, выбирается подрядная организация, – объяснили в местной администрации.

В 2021 году уже были заключены контракты на разработку проектной документации в отношении жилых домов, снос которых включён в проект городского бюджета 2022 года.

Стоит отметить, что предыдущая муниципальная программа была рассчитана на 2015 – 2022 годы, но завершилась досрочно в прошлом году. За время её работы снесено 210 жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.