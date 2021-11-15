Дело об изнасиловании тюменской девочки передано судье. Фото: Ольга Крыльцова

В Исетский районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Суд продлил срок стражи на период судебного разбирательства до 29 апреля 2022 года.

– В настоящий момент материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятия его в производство. Первое заседание будет назначено в ближайшее время, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, что 14 октября 2021 года суд по ходатайству следователя продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему тюменцу. 8 августа этого года в одном из сёл на территории Исетского района, вдали от жилых домов, подозреваемый напал на несовершеннолетнюю.

В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом деянии. На судебном заседании подозреваемый просил отпустить его под подписку о невыезде.