В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 39 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 39 пожаров. Эвакуировано 53 человека.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 40 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 40 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Будьте внимательны на водоемах, не выходите на неокрепший лёд. С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, – напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.