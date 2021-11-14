Для влюбленных парочек в Каменке появилось место для поцелуев с великолепным видом на окрестности Фото: Татьяна Коркина

Место для поцелуев появилось в старинном тюменском селе Каменка, которое находится по Ирбитскому тракту. Необычный знак появился на смотровой площадке на крутом берегу Туры. Атмосфера тут действительно романтичная: есть деревянная лавочка на двоих, а с площадки открывается великолепный вид на окрестности.

Как рассказала глава Каменского муниципального округа Екатерина Дорогина, на смотровой площадке часто собираются влюбленные парочки, молодожены и выпускники, встречающие рассвет в июне. Место для поцелуев установили местные общественники. При поддержке администрации они и другие инициаторы продолжают украшать родное село.

Кстати, в Каменке можно посмотреть также часовню Серафима Соровского в Кулиге, храм Покрова Пресвятой Богородицы, святой источник Николая Чудотворца и термальный источник «Аван», а также музей истории крестьянского быта.