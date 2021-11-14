В селе Тобольского района появится новый клуб со зрительным залом, танцзалом и библиотекой. Фото: 2Gis

В 2021 году в селе Малая Зоркальцева Тобольского района заканчивается капремонт местного клуба. Внутри уже полностью сделали отделку, а сейчас монтируют оборудование.

В здании есть зрительный зал на 150 человек, танцзал, библиотека и пространство для творческих студий.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, в 2022 году начнется разработка проектной документации для капремонта Дома культуры в селе Булашово, сообщает «Тюменская линия». Не так давно директор департамента встретилась с главой муниципалитета Леонидом Митрюшкиным и обсудила вопросы, связанные с ремонтом здания и оснащения его оборудованием.