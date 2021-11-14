Детей в Тюменской области редко называют Силантием, Яромиром, Аполлоном, Лолитой, Феклой и Весной Фото: Татьяна Коркина

Самыми популярными мужскими именами для новорожденных стали: Артем, Александр, Михаил, Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Тимофей и Лев. Женскими – София, Анна, Ева, Виктория, Полина, Мария, Алиса, Дарья, Екатерина и Ксения. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

Редко встречаются мужские имена: Антип, Аполлон, Кузьма, Мартын, Гавриил, Никонор, Потап, Серафим, Силантий, Яромир. Женские: Агриппина, Весна, Лукерья, Капитолина, Прасковья, Савелия, Юрия, Фекла, Милалика, Лолита. По информации госоргана, рейтинг популярных и редких имен характерен для всего региона.

Напомним, органы загс Тюменской области вновь проводят бракосочетания в присутствии до 10 человек, тогда как ранее допускали только молодоженов. QR-коды и справки о вакцинации не нужны.