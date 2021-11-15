У безработного тоболяка мошенники выманили 50 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть города Тобольска поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о том, что он стал жертвой мошенников и лишился сбережений. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что находился в поиске работы и разместил свое резюме на специализированном сайте. Вскоре с ним связался по видеосвязи потенциальный работодатель с целью проведения собеседования.

После длительного разговора девушка объяснила, что необходимо проверить банковскую карту на работоспособность, для этого нужно осуществить перевод денежных средств на лицевой счет. Под предлогом помощи злоумышленница убедила потерпевшего включить демонстрацию своего экрана.

– Завладев реквизитами банковской карты, она перевела все деньги на неизвестный счет. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.