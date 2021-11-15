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Общество15 ноября 2021 4:38

В Тюмени добавили остановки маршрутам №№ 28, 84 и 88

Нововведение вступило в силу с 13 ноября
Сергей Швецов
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В Тюмени добавили остановки маршрутам №28, 84 и 88.

В Тюмени добавили остановки маршрутам №28, 84 и 88.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени с 13 ноября в схемы движения маршрутов регулярных перевозок №№ 28, 84, 88 включаются вновь обустроенные остановочные пункты «Областное управление МЧС» в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.