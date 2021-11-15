В Тюмени открыли проезд по улице Алексеева

В Тюмени открывали проезд по улице Алексеева. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени с сегодняшнего дня, 15 ноября, возобновили движение транспорта по улице Григория Алексеева на участке от ул. Избышева до ул. Михаила Баранова. Маршруты № 6, № 77 возвращаются к основным схемам движения.

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».