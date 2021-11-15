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Общество15 ноября 2021 2:57

В Тюмени открыли проезд по улице Алексеева

Автобусы возвращаются к основным схемам движения
Сергей Швецов
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В Тюмени открывали проезд по улице Алексеева.

В Тюмени открывали проезд по улице Алексеева.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени с сегодняшнего дня, 15 ноября, возобновили движение транспорта по улице Григория Алексеева на участке от ул. Избышева до ул. Михаила Баранова. Маршруты № 6, № 77 возвращаются к основным схемам движения.

Актуальное расписание маршрутов Тюмени можно уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».