Погода на 15 ноября 2021 года в Тюмени: днем ожидается минус 6 – 8 градусов

В Тюмени днем ожидается минус 6 – 8 градусов. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 ноября, в Тюмени день с самого утра обещает быть ясным, а вечером погода может измениться и стать облачной. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 9 – 10, днем ожидается минус 6 – 8. Вечером столбики термометров покажут 9 – 10 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, с переходом на западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» - световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.