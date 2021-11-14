В 2021 году в 132 ДТП на пешеходных переходах погибли 8 человек Фото: Татьяна Коркина

Контроль за соблюдением ПДД при проезде пешеходных переходов усилила Госавтоинспекция Тюменской области. Из-за увеличенного на скользких дорогах тормозного пути автомобиля осенью и зимой растет риск наезда на пешеходов. Это случается, если водители заранее не сбавляют скорости.

По данным пресс-службы ГИБДД Тюменской области, в 2021 году в 132 ДТП на пешеходных переходах погибли 8 человек, 137 человек ранены. Этот показатель выше, чем в прошлом году. В Тюмени на «зебрах» произошло 101 ДТП, в Тобольске – 18, в Ишиме – 6, в Ялуторовске – два.

А ещё с начала 2021 года водителей 10 тысяч раз привлекали к ответственности за то, что не пропускали людей на «зебрах». В 2022 году на десяти самых аварийных «зебрах» Тюмени планируется установить видеокамеры, чтобы фиксировать нарушения ПДД.