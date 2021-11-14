Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 ноября 2021 15:07

В 2021 году в 132 ДТП на пешеходных переходах погибли 8 человек

ГИБДД усилит контроль за соблюдением ПДД
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 2021 году в 132 ДТП на пешеходных переходах погибли 8 человек

В 2021 году в 132 ДТП на пешеходных переходах погибли 8 человек

Фото: Татьяна Коркина

Контроль за соблюдением ПДД при проезде пешеходных переходов усилила Госавтоинспекция Тюменской области. Из-за увеличенного на скользких дорогах тормозного пути автомобиля осенью и зимой растет риск наезда на пешеходов. Это случается, если водители заранее не сбавляют скорости.

По данным пресс-службы ГИБДД Тюменской области, в 2021 году в 132 ДТП на пешеходных переходах погибли 8 человек, 137 человек ранены. Этот показатель выше, чем в прошлом году. В Тюмени на «зебрах» произошло 101 ДТП, в Тобольске – 18, в Ишиме – 6, в Ялуторовске – два.

А ещё с начала 2021 года водителей 10 тысяч раз привлекали к ответственности за то, что не пропускали людей на «зебрах». В 2022 году на десяти самых аварийных «зебрах» Тюмени планируется установить видеокамеры, чтобы фиксировать нарушения ПДД.