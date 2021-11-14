Тюменская область обновила антирекорд по смертности от коронавируса: 39 человек за сутки Фото: pixabay.com

По данным на 14 ноября 2021 число умерших от коронавируса за сутки составило 39 человек – это антирекорд по смертности от ковида с самого начала пандемии. Таким образом, общее число погибших от коронавируса в Тюменской области составило 2 577 человек. Предыдущий антирекорд, когда за сутки умерло сразу 25 человек, был 1 ноября 2021 года. Смотрите подробности в инфографике:

Число умерших от коронавируса в Тюменской области увеличилось на 39 человек

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», за сутки коронавирусом заразились ещё 348 человек, включая 43-х детей.